Владислав Третьяк: "Участие шести команд в Кубке Первого канала усилит зрительский интерес"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что Кубок Первого канала в этом году будет привлекательнее обычного. В нынешнем году в турнире примут участие шесть команд, а не четыре, как было ранее. Среди них: команды России, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Южной Кореи.

- Хоккей на турнире будет интересный, что-то новое всегда привлекает болельщиков, - цитирует ТАСС Третьяка. - Канадцы сами попросились сыграть, и нам нужна была шестая команда на турнире. С корейцами у нас хорошие отношения, хорошее сотрудничество. Команда неплохо играет, я ее видел на Азиатских играх.Тот регион уже начинает усиливаться. Еще через некоторое время китайцы покажут нам свое мастерство.