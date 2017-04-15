12:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владислав Третьяк: "У Воробьева и Знарка не будет проблем в сборной России"

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Президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что соперничество магнитогорского "Металлурга" и СКА в финале Кубка Гагарина не повлияет на отношения главных тренеров Ильи Воробьева и Олега Знарка. Знарок, напомним, возглавляет также сборную России, а Воробьев входит в его штаб.

- У Воробьева и Знарка не будет проблем в сборной, хоккей есть хоккей, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. - В финале КХЛ все бьются за золото, за Кубок Гагарина, а вообще у них дружеские отношения. Сборная всех объединяет, так вам скажу. В свое время ЦСКА и "Спартак" помните же, как воевали, но, приходя в сборную, мы все были одной командой.

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http://rsport.ru/hockey/20170415/1119099423.html

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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