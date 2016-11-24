Владислав Третьяк: "Тупо сокращать КХЛ ради самого сокращения не стоит"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что к вопросу сокращения команд в КХЛ нужно подойти аккуратно. Ранее президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что не исключает возможности сокращения КХЛ в следующем сезоне.

– Сокращение лиги – это дискуссионный вопрос, кого сокращать и как сокращать. Надо быть очень аккуратным, потому что в некоторых субъектах нашей федерации хоккей – это единственное зрелище, на которое приходят люди, это любимый вид спорта, – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Тупо сокращать лигу просто ради сокращения не стоит, надо аккуратно решить вопрос. Сядем за стол переговоров и послушаем, что говорят на местах.

Конечно, есть трудности с финансированием, но к этому вопросу надо подходить очень аккуратно, чтобы ничьи права не ущемить. Понятно, что чем меньше команд, тем плотнее будет уровень, хотя и сейчас конкуренция неплохая. Но сейчас конкретно сложно говорить.