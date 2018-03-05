Владислав Третьяк: "Спартак" мог победить. Шансы в серии есть"

Президент ФХР Владислав Третьяк после дерби ЦСКА – "Спартак" (1:0) в плей-офф КХЛ похвалил игру голкиперов. Третьяк также подчеркнул, что хоккеистам тяжело переключиться после победы на Олимпийских играх-2018.

– В первом периоде ЦСКА доминировал по всей площадке, но вратарь соперника владел ситуацией, – сказал Третьяк. – Его никто не закрывал, он все читал и практически все разрушал. Красивая была игра. Первый период мне очень понравился. А во втором периоде пошли удаления и игра сломалась. Шансы были равные у обеих команд. В третьем периоде армейцы не забили в большинстве пять на три. Для болельщиков 1:0 – мало. Зато они увидели очень хорошую игру вратаря "Спартака". Да и Сорокин достойно отстоял свои ворота.

– Удастся ли "Спартаку" навязать свою игру в дальнейшем?

– А почему нет? Олимпийские игры показали, что ни одна команда не ушла от поражения. Поэтому все может быть, даже при полном преимуществе в первом периоде у ЦСКА, "Спартак" даже мог выиграть.

– Чувствуется, что хоккеисты уже забыли эйфорию от Олимпиады?

– Я разговариваю с ребятами. Конечно, им тяжело переключиться. Вы видите и СКА первую игру пробуксовал. А перестраиваться надо. Это вопрос тренеров, настраивать на игру, чтобы забыть все, что было.

– Что скажете по поводу посещаемости?

– Я удивлен, что было так мало спартаковских болельщиков. Обычно эту команду поддерживают. А сегодня не пришли поддержать. Это странно, потому что они у себя дома собирают много болельщиков. Возможно, люди подумали, что сегодня будет такая же игра, что и первая. Думаю, что на следующие матчи они придут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКЯ)