15:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владислав Третьяк: "Слова о Знарке мне приписали"

0
0
0
1

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк опроверг слова, опубликованные ранее в одном из СМИ, в которых он якобы подверг критике высказывание главного тренера сборной России Олега Знарка о своем уходе из московского "Динамо". Знарок после матча "Динамо" (Москва) – СКА (2:3) сказал, что сам он не уходил из "Динамо", а его "убрали".

– Я не говорил этих слов, мне их приписали, – сказал Третьяк. ­– В своем комментарии я даже не упомянул Знарка, сказав только, что такие вещи не обсуждают в прессе. А журналисту, исказившему суть моего высказывания, пожелаю впредь ответственно подходить к своей работе.

Ранее в одном из СМИ появилось высказывание Третьяка: "Последние публичные комментарии Знарка считаю неправильными, они определенно были лишними. Я посмотрел, сейчас все только и обсуждают его слова. Такие моменты все-таки стоит решать внутри нашей хоккейной семьи, а не делать достоянием общественности".

0
0
0
1


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

echo2011

Как обычно,"не так поняли","не так сели"...

16:37

Материалы других СМИ