Владислав Третьяк: "Слова о Знарке мне приписали"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк опроверг слова, опубликованные ранее в одном из СМИ, в которых он якобы подверг критике высказывание главного тренера сборной России Олега Знарка о своем уходе из московского "Динамо". Знарок после матча "Динамо" (Москва) – СКА (2:3) сказал, что сам он не уходил из "Динамо", а его "убрали".

– Я не говорил этих слов, мне их приписали, – сказал Третьяк. ­– В своем комментарии я даже не упомянул Знарка, сказав только, что такие вещи не обсуждают в прессе. А журналисту, исказившему суть моего высказывания, пожелаю впредь ответственно подходить к своей работе.

Ранее в одном из СМИ появилось высказывание Третьяка: "Последние публичные комментарии Знарка считаю неправильными, они определенно были лишними. Я посмотрел, сейчас все только и обсуждают его слова. Такие моменты все-таки стоит решать внутри нашей хоккейной семьи, а не делать достоянием общественности".