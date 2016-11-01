Владислав Третьяк: "С КХЛ и ИИХФ будем вести разговор о срезании углов площадок"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что ведутся разговоры об изменении размера площадок в КХЛ. По его словам, есть смысл срезать углы на российских и европейских аренах.

– Вы высказывали идею срезать углы на наших больших площадках. Она все еще жива?

– Разговор такой шел и в ИИХФ. Я сам выступал перед комиссией атлетов, которую возглавляю, говорил, что считаю, что так было бы лучше. Потому что сократить ширину нам сложно будет, потому что у нас старые катки. А с углами проще, и это осуществимо. Будем на эту тему с КХЛ разговаривать. И продолжать – с ИИХФ. Так будет лучше, выше будет интерес. Потому что больше моментов. Хоккей ведь не только для нападающих, защитников и вратарей создан, а и для болельщиков. А болельщики хотят голов. Больше моментов – больше сэйвов, голов. Сокращение углов – это не так страшно. Особенно в Европе, где дворцы в основном старенькие. Да и у нас такая же ситуация. Просто если убирать ширину, то площадки отодвинутся от зрителей. А так мы ничего не потеряем. У нас еще и за воротами места очень много. Можно просто гулять. В НХЛ там максимум два человека помещается, поэтому шайба быстро оттуда уходит.

– За воротами разница всего в полметра, а радиус закруглений – 8,5 метра. Насколько, на ваш взгляд, нужно его уменьшить?

– Я не готов сейчас говорить конкретные цифры, мы еще ведем разговор по этой теме. Но и у ФХР, и у меня лично мнение такое: нужно сокращать. Если вы посмотрите наш хоккей – очень много у нас игры в углах. Очень часто шайба там находится – по процентам очень много. Думаю, когда будет сокращение – станет интереснее. (Игорь ЕРОНКО)