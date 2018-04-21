Владислав Третьяк: "Реализация большинства подвела ЦСКА в четвертом матче с "Ак Барсом"

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что реализация большинства стала ключевым моментом в поражении ЦСКА в 4-м матче финальной серии плей-офф КХЛ​ "Ак Барсом"​ (1:3). Счет в серии стал 3-1 в пользу казанской команды.

- Надежда умирает последней, у ЦСКА больше моментов было, но очень хорошо сыграл казанский вратарь, - цитирует ТАСС Третьяка. - Из пяти удалений не реализовать ни одного - это большой минус, дело было в реализации большинства: ЦСКА был быстрее, соперник фолил. Судейство было хорошим, нормальным, ничего не скажешь. "Ак Барс" - дисциплинированная, рабочая команда без звезд, там физически крепкие ребята с характером.

Трансляция матча ЦСКА - "Ак Барс"