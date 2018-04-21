00:10 | Хоккей — КХЛ

Владислав Третьяк: "Реализация большинства подвела ЦСКА в четвертом матче с "Ак Барсом"

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Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что реализация большинства стала ключевым моментом в поражении ЦСКА в 4-м матче финальной серии плей-офф КХЛ"Ак Барсом"​ (1:3). Счет в серии стал 3-1 в пользу казанской команды.

- Надежда умирает последней, у ЦСКА больше моментов было, но очень хорошо сыграл казанский вратарь, - цитирует ТАСС Третьяка. - Из пяти удалений не реализовать ни одного - это большой минус, дело было в реализации большинства: ЦСКА был быстрее, соперник фолил. Судейство было хорошим, нормальным, ничего не скажешь. "Ак Барс" - дисциплинированная, рабочая команда без звезд, там физически крепкие ребята с характером.

Трансляция матча ЦСКА - "Ак Барс"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5146615

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Семёныч1955

В России идёт Юниорский Чемпионат Мира, а в прессе и на ТВ молчок ? Одно НХЛ освещается - Стыдобище! СЭ и спортивные обозреватели , да и Третьяк с ФХР - проснитесь .

07:20

Дортмунд

Чинуша, ты только на большинство и судей надеешься?)

00:35

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