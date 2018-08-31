Владислав Третьяк: "Постепенно все клубы КХЛ перейдут на финские площадки"

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о внедрении в КХЛ финских площадок и об их преимуществах.



- ФХР не смущает, что сейчас четыре клуба перешли на финские площадки и получается разнобой, когда кто-то играет на "канадках", а кто-то на "финках"?

- Ничего страшного. Когда мы играли в КХЛ в Бостоне или Баффало, там были коробки как мышеловки. Где-то они побольше, где-то поменьше. Пусть привыкают. Нам приходится играть на Кубке мира, а нашим молодым хоккеистам в Канаде. Для игроков важно и там, и там чувствовать себя как рыба в воде. Я как-то показывал презентацию в комитете и международной федерации, чтобы в Европе хотя бы углы сократили, чтобы было как можно больше моментов и нацеленности на ворота. А у нас много времени проходит в углах. Хоккей ведь для болельщиков, а они приходят смотреть на голы, моменты, сейвы, буллиты. Надо делать так, как в КХЛ, где все приближено к воротам. В НХЛ дольше нас играют в хоккей и понимают, как привлечь болельщиков. Но в Европе не все могут даже углы сократить, поэтому там не переходят. А мы постепенно будем переходить.

- Тогда, может, надо целенаправленно всем клубам КХЛ перейти на финские площадки?

- Надо посмотреть, как это сделать чисто материально и просчитать, как быстро это можно сделать. Я любил играть на маленьких площадках. Для вратаря это больше возможности отразить шайбу. Конечно, это сложнее, но я получал колоссальное удовольствие, потому что был все время в игре. Все происходит моментально, много бросков.

- Вратарь "Динамо" Александр Еременко сказал, что сложно перестроиться играть один день на большой площадке, а через день на более узкой.

- В НХЛ мы перестраивались. Мне было легче играть там. А насчет перестройки – ничего страшного. Большие спортсмены должны быть готовы ко всему. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)