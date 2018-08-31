Владислав Третьяк: "Передам майку со своим автографом на аукцион по сбору средств на лечение Мнацяна"

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о помощи, которую окажет защитнику "Сибири" Самвелу Мнацяну. У хоккеиста диагностирован рак: после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль.



- Мы хотим помочь защитнику "Сибири" Самвелу Мнацяну, - сказал Третьяк. - Молодой человек попал в трудную жизненную ситуацию. Но он спортсмен, организм сильный, и, думаю, справится. Знаю, что скоро будет аукцион, и хочу отдать ему майку со своим автографом, в которой я играл. Думаю, ее хорошо продадут, и деньги пойдут ему на лечение. Давайте пожелаем ему здоровья. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)