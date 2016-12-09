19:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владислав Третьяк – о докладе Макларена: "Мало ли кто что сказал"

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что не читал доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Он добавил, что у ВАДА не возникало вопросов к ФХР по поводу допинга.

– Когда будут к нам какие-то вопросы, тогда будем отвечать. Сейчас меня ничего не настораживает, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Я его не читал и не могу ничего комментировать. Нужны доказательства, тогда будем разбираться в чем-то. Мало ли кто что сказал. С Фазелем мы виделись только вчера, речи про это не заходило. Впечатления о докладе нет.

Я – президент федерации и допинг-контроль не контролирую, тем более на Олимпиаде. У нас есть WADA, есть международные федерации. К нам приходят, берут пробы и уходят. Как мы можем контролировать? Нас же не пускают туда. Ни одного вопроса к ФХР за все это время, прошедшее с Олимпиады, по допинг-случаям не было.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161209/1113488049.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mobile_actor

Осторожничает Третьяк.

20:19

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