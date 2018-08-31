Владислав Третьяк: "Не верю, что хоккей уберут из олимпийской программы"

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что двухочковая система начисления очков вводится в КХЛ с целью повышении конкуренции, благодаря чему в хоккее появится больше достойных кандидатов для сборной России.

– Расскажите о том, чем двухочковая система поможет хоккеистам сборной России, ведь на чемпионате мира остается трехочковая система?

– Для нас самое главное, чтоб в КХЛ была конкуренция. Когда играл в свое время, у нас было "два очка". При этой системе соперники будут ближе располагаться в турнирной таблице. Для каждого спортсмена психологически важно, чтобы быть рядом с конкурентом. Это подхлестнет команды выкладываться в каждом матче. А для сборной самое главное, чтобы у нас было как можно больше достойных кандидатов. Чем выше будет конкуренция, тем больше у нас будет хороших клубов и мастеровитых игроков. Тем проще будет выигрывать медали.

– Вас не смущает, что когда принимали трехочковую систему, это делалось для того, чтобы уйти от договорных матчей, или вы считаете, что такие игры в принципе сейчас невозможны и этого не стоит опасаться?

– Откровенно говоря, сейчас я об этом не слышу. За последнее время первый раз мне задают такой вопрос. Думаю, что это не про нас и такого не будет.

– Ходят разговоры о том, что из олимпийской программы могут убрать хоккей. К чему это может привести?

– Думаю, что все будет нормально. Хоккей – один из главных видов спорта на Олимпиаде, который любят во всем мире. Не хочу обижать другие виды спорта, но хоккей – это венец. Как в летних Играх легкая атлетика. Не верю, что хоккей может уйти из Олимпийских игр. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)