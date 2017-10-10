Владислав Третьяк: "Наличие в КХЛ такой команды, как СКА, важно для сборной России"

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что наличие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) такой команды, как СКА, важно для сборной России перед Олимпийскими играми–2018 с точки зрения подготовки кандидатов в национальную команду.

В текущем регулярном чемпионате невские армейцы одержали победы во всех 20 матчах и возглавляют таблицу Западной конференции.

– У нас олимпийский сезон, и я думаю, было сделано грамотно, что у нас есть такая команда, как СКА. Нам нужно получить как можно больше кандидатов в сборную от СКА, Магнитогорска, ЦСКА, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Есть перед кем показать свои силы и навыки – выходи и обыгрывай СКА, все возможно в этом мире. В КХЛ нет проходных матчей, все игры тяжелые.

Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Международная федерация хоккея (ИИХФ) уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактом до Олимпиады-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля.