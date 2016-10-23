Владислав Третьяк: "Мой внук сам пробивает себе дорогу в КХЛ"

Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью пресс-службе "Адмирала" отметил, что его внук, голкипер дальневосточной команды Максим Третьяк, сам прокладывает себе дорогу в Континентальной хоккейной лиге. По словам трехкратного олимпийского чемпиона, в команде весьма серьезная конкуренция во вратарской линии.

– Сегодня состоялся дебют вашего внука в составе "Адмирала". Помните ли вы свой дебют в составе сборной СССР?

– Весьма смутно помню, очень сильно волновался. Не помню, что делал на льду. Я вообще хотел приехать инкогнито, чтобы Максим не переживал. Он очень хочет играть за команду из Владивостока на высоком уровне.

– Как вам игра "Адмирала"?

– Команда сегодня борется за выход в плей-офф, показывает очень достойный хоккей. Давайте пожелаем "Адмиралу" удачи! Конкуренция во вратарской линии очень серьезная. Главное, что голкиперы хорошо общаются, так что их соревнование – дружеское. Я опекал своего внука с пяти лет. Но он уехал на Дальний Восток, и сам пробивает себе дорогу в КХЛ.

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