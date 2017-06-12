Владислав Третьяк: "Клубы КХЛ могут создать нужные условия для возвращения звезд калибра Малкина"

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность в том, что клубы КХЛ в состоянии создать необходимые условия для возвращения звездных игроков из НХЛ. По его словам, нет ничего невозможного.
Ранее вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что клуб обсудит возможность возвращения нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина на сезон-2017/18.
- Возвращение Малкина в Россию? В свое время Дацюк и Ковальчук вернулись в Россию, поэтому все может быть, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в Северной Америке, потому что наши клубы стараются, не жадничают, платят хорошую зарплату, делают хорошее дело, за что им спасибо. Но все зависит от решения самих хоккеистов, поэтому трудно предсказать что-либо.
Напомним, что Малкин является воспитанником магнитогорского клуба, в составе которого стал двукратным призером чемпионата России. Вместе с "Питтсбургом" трижды завоевывал Кубок Стэнли. Также он является двукратным чемпионом мира в составе сборной России.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Илья Ковальчук
- Металлург Мг (хоккей)
- Питтсбург Пингвинз
- Владислав Третьяк
- Евгений Малкин
- НХЛ
- Павел Дацюк
- Геннадий Величкин
- ФХР
Slim Taller
Динамо уже создало условия для возвращения А.Овечкина. Без него просили не начинать,и год пропускают.
13:01
karwin
Главный вопрос: зачем звездам калибра Малкина возвращаться в кхл? Чтобы играть в междусобойчик с парой олигархов?
12:38
inspire
ржунимагу (с)
12:34
aug081266
Фразу ,,перекупить и завалить баблом" Третьяк скромно заменил фразой ,,создать нужные условия".К чему это лицемерие?
12:31