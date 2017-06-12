11:59 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владислав Третьяк: "Клубы КХЛ могут создать нужные условия для возвращения звезд калибра Малкина"

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность в том, что клубы КХЛ в состоянии создать необходимые условия для возвращения звездных игроков из НХЛ. По его словам, нет ничего невозможного.

 
Воскресенье. Нэшвилл. "Нэшвилл" - "Питтсбург" - 0:2. Евгений МАЛКИН с трофеем.Доминаторы. "Питтсбург" снова непобедим

Ранее вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что клуб обсудит возможность возвращения нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина на сезон-2017/18.

- Возвращение Малкина в Россию? В свое время Дацюк и Ковальчук вернулись в Россию, поэтому все может быть, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в Северной Америке, потому что наши клубы стараются, не жадничают, платят хорошую зарплату, делают хорошее дело, за что им спасибо. Но все зависит от решения самих хоккеистов, поэтому трудно предсказать что-либо.

Напомним, что Малкин является воспитанником магнитогорского клуба, в составе которого стал двукратным призером чемпионата России. Вместе с "Питтсбургом" трижды завоевывал Кубок Стэнли. Также он является двукратным чемпионом мира в составе сборной России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4330779

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Динамо уже создало условия для возвращения А.Овечкина. Без него просили не начинать,и год пропускают.

13:01

karwin

Главный вопрос: зачем звездам калибра Малкина возвращаться в кхл? Чтобы играть в междусобойчик с парой олигархов?

12:38

inspire

ржунимагу (с)

12:34

aug081266

Фразу ,,перекупить и завалить баблом" Третьяк скромно заменил фразой ,,создать нужные условия".К чему это лицемерие?

12:31