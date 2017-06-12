Владислав Третьяк: "Клубы КХЛ могут создать нужные условия для возвращения звезд калибра Малкина"

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность в том, что клубы КХЛ в состоянии создать необходимые условия для возвращения звездных игроков из НХЛ. По его словам, нет ничего невозможного.

Ранее вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что клуб обсудит возможность возвращения нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина на сезон-2017/18.

- Возвращение Малкина в Россию? В свое время Дацюк и Ковальчук вернулись в Россию, поэтому все может быть, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в Северной Америке, потому что наши клубы стараются, не жадничают, платят хорошую зарплату, делают хорошее дело, за что им спасибо. Но все зависит от решения самих хоккеистов, поэтому трудно предсказать что-либо.

Напомним, что Малкин является воспитанником магнитогорского клуба, в составе которого стал двукратным призером чемпионата России. Вместе с "Питтсбургом" трижды завоевывал Кубок Стэнли. Также он является двукратным чемпионом мира в составе сборной России.