Владислав Третьяк: "Клубам надо биться за болельщиков и перенять опыт СКА"

Президент ФХР Владислав Третьяк после заседания совета директоров КХЛ и общего собрания участников лиги завил, что его беспокоит посещаемость матчей чемпионата. Руководитель федерации поставил клубам в пример петербургский СКА.

– Какие задачи стоят сейчас перед вами в качестве одного из членов совета директоров КХЛ?

– Реализовать все, что намечено КХЛ, чтобы она развивалась, – сказал Третьяк. – Немного волнует посещаемость матчей. Клубы должны больше работать над этим. Им надо перенять опыт у СКА. Недавно я посмотрел ролик, в котором все пришедшие на матч болельщики пели гимн России. Это ведь единение. Иногда малое количество людей на трибунах – недоработка клубов. Им надо биться за болельщиков.

КХЛ идет вперед, и по всем поставленным сегодня вопросам мы придем к общему знаменателю. Одна из основных задач – подготовка сборной России к Олимпиаде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)