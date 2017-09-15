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14:20 | Хоккей — КХЛ

Владислав Третьяк: "Клубам надо биться за болельщиков и перенять опыт СКА"

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Президент ФХР Владислав Третьяк после заседания совета директоров КХЛ и общего собрания участников лиги завил, что его беспокоит посещаемость матчей чемпионата. Руководитель федерации поставил клубам в пример петербургский СКА.

– Какие задачи стоят сейчас перед вами в качестве одного из членов совета директоров КХЛ?

– Реализовать все, что намечено КХЛ, чтобы она развивалась, – сказал Третьяк. – Немного волнует посещаемость матчей. Клубы должны больше работать над этим. Им надо перенять опыт у СКА. Недавно я посмотрел ролик, в котором все пришедшие на матч болельщики пели гимн России. Это ведь единение. Иногда малое количество людей на трибунах – недоработка клубов. Им надо биться за болельщиков.

КХЛ идет вперед, и по всем поставленным сегодня вопросам мы придем к общему знаменателю. Одна из основных задач – подготовка сборной России к Олимпиаде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shurik1804

Причем тут госденьги ска??? У цска мало дегег?и сколько ходят в москве?в Питере все сделано для болельщиков.вот и полная арена на любой игре.учитесь,а не жалуйтесь,что денег нет.

14:40

Gordon

Раздай госденьги СКА клубам - они и побьются.

14:34