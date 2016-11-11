Владислав Третьяк: "КХЛ нужно разобраться с баннером в адрес Знарка"

Глава ФХР Владислав Третьяк осудил болельщиков московского "Динамо" за баннер в адрес их бывшего наставника Олега Знарка в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3). Фанаты вывесили во время встречи баннер с надписью "Знарок был волком. Стал добычей". Причем первая буква в фамилии специалиста была стилизована под знак доллара.

– Вы были на недавнем матче "Динамо" – СКА. Понравилась игра?

– Первый период мне не очень понравился, а потом играли хорошо. Уровень хоккея у нас высокий. Все матчи идут ровно, в напряжении. Здорово, что нет больших счетов, все команды бьются за каждое очко, и это очень важно, потому что когда идет разрыв между командами – теряется интерес. А здесь два-три очка - и ты будешь в восьмерке. Это очень здорово, есть интрига. Ждем новых звезд для сборной.

– В футболе штрафуют за любой оскорбительный баннер. В матче со СКА болельщики вывесили баннер про Олега Знарка.

– Я считаю, что это неправильно. Помню, в ЦСКА был такой случай. Нельзя ущемлять игроков и тренеров, нужно поддерживать свою команду, а не переходить на личности. ФХР выступает против такого поведения. Это неправильно. Думаю, КХЛ необходимо разобраться в этой ситуации. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)