Владислав Третьяк: "Игра ЦСКА и "Спартака" получилась очень красивой"

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что второй матч 1/8 финала плей-офф КХЛ между ЦСКА и "Спартаком" (1:0) получился интересным. Третьяк в первую очередь отметил вратаря красно-белых Илью Сорокина.

– Хочу сказать, что первый период не отличался от первого матча, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Команда ЦСКА доминировала по всей площадке. Очень красивая игра была, а во втором периоде удаление, игра сломалась, равные шансы были, в третьем периоде тоже, но армейцы "пять на три" не реализовали. Игра интересная, хотя для болельщиков 1:0 мало, конечно. Но зато увидели очень хорошую игру вратарскую, вратаря "Спартака". И Сорокин тоже достойно отстоял свои ворота.