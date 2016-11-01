Владислав Третьяк: "И у СКА есть сложные матчи, не все они выигрывают"

Президент ФХР Владислав Третьяк не считает, что доминирование СКА в КХЛ негативно скажется на сборной России. По его мнению, такой расклад сил не снижает интерес к лиге и конкурентоспособность игроков.

– Половина чемпионата КХЛ позади, а у СКА одно поражение в основное время при огромной разнице шайб и куче разгромов соперников. Вас это не беспокоит с точки зрения сборной в плане подготовки к Олимпиаде в плане соревновательности?

– Да нет. В ЦСКА то же самое было. Мы в мой последний год – в 1984-м, по-моему – ни одной игры не проиграли. Одна ничья была. Зато всех обыгрывали и на международном уровне. Я не хочу сказать, что в Санкт-Петербурге так легко все. Есть матчи сложные, не все они выигрывают. Посмотрим дальше. Но клуб-то базовый, я посмотрел – большинство игроков оттуда.

– Согласитесь, интереса к КХЛ отсутствие интриги не добавляет.

– Не сказал бы. Я сейчас посмотрел – сейчас много матчей смотрю. Везде бьются, везде идет борьба. Все очко в очко идут. Тем более впереди плей-офф – это вообще отдельная песня. Кто дойдет до финала – это все еще вопрос. (Игорь ЕРОНКО)