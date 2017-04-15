Владислав Третьяк: "ФХР примет любое решение "Кузни" по поводу участия в КХЛ"

Президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что федерация готова принять любое решение новокузнецкого "Металлурга" по поводу дальнейшего участия в КХЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что "Кузня" может покинуть лигу, в которой играет с самого ее основания. За девять сезонов "Металлург" ни разу не пробился в плей-офф.

- Первая задача ФХР - развивать хоккей в регионах, поэтому если "Кузня" самостоятельно готова играть в КХЛ, имеет финансовые возможности, то я не вижу проблем по их участию, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. - Если клуб сам выйдет со своим решением, скажет, что есть финансовые проблемы, поэтому играть он будет в ВХЛ, то мы поддержим любое решение.