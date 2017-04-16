Владислав Третьяк: "Это один из лучших сезонов в карьере Кошечкина"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин провел один из лучших сезонов в своей карьере. Напомним, что СКА обыграл магнитогорский "Металлург" (5:3) в пятом матче финальной серии и завоевал Кубок Гагарина (4-1 в серии).

– Вы видите – вратарь может и проиграть, и выиграть, – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Сегодня оба голкипера могли по последней шайбе не пропускать: что Кошечкин пустил от Ковальчука с половины зоны, да и Коскинен мог спасти в эпизоде с третьей шайбой. Игру они немного обострили. Хотя весь сезон Кошечин играл блестяще, и особенно финал, это один из его лучших сезонов в карьере. А Коскинен спас СКА в самой концовке.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА