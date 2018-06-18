Владислав Третьяк: "Если бы проиграли Олимпиаду, то сократили число легионеров в клубах КХЛ"

Президент федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что проблемы рижского "Динамо" не из-за лимита на легионеров в КХЛ. Тем не менее, он отметил, что ужесточения лимита могло быть, если бы сборная ОАР не выиграла Олимпийские игры-2018​.

– В Риге команды разных возрастов играют с нами на высшем уровне, – цитирует Pressball Третьяка. – У вас должна быть система. Должна быть команда в ВХЛ. А еще в молодежной лиге. У вас получается обрыв. Так что дело отнюдь не в каких-то легионерах.

– Лимит на иностранцев в клубах КХЛ...

– Куда нам молодых своих девать? По 200 человек. И они уезжают: в Канаду, Казахстан. Куда их девать? Если бы мы проиграли Олимпиаду, мы бы сократили число легионеров до трех. Вообще, покопайтесь внутри, отыщите у себя проблемы. Кто тренирует у вас сборную?