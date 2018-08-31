Владислав Третьяк: "Деньги от сотрудничества с "Лигой ставок" пойдут на развитие детского хоккея"

Сегодня ФХР подписала договор о сотрудничестве с "Лигой Ставок". Президент федерации Владислав Третьяк прокомментировал подписание договора.



- В декабре прошлого года подписали контракт с "Лигой Ставок", сразу выиграли Кубок Первого канала, - рассказал Третьяк. - Очень довольны сотрудничеством. Это взаимовыгодное сотрудничество и для ФХР, и для "Лиги Ставок". Эти деньги пойдут на развитие детского хоккея.

Прошлый сезон был для нас необыкновенным. Выиграли Олимпийские игры. По итогам сезона хотелось бы отметить героев Олимпийских игр. Будет семь номинаций премии "Герои хоккея": самый ценный игрок, джентльмен года, лучший новичок, лучший бомбардир, лучший снайпер, незаметный герой, лидер команды. 6 ноября будем вручать призы номинантам.

Президент "Лиги Ставок" Юрий Красовский прокомментировал подписание соглашения и рассказал об учрежденной совместно с ФХР национальной премии "Герои хоккея".

- Для "Лиги Ставок" большая честь быть спонсором сборной России по хоккею, - рассказал Красовский. - Что касается национальной премии "Герои хоккея": сейчас в стране у нас появились герои хоккея, настоящие богатыри. Молодежь смотрит на них и мечтает играть в хоккей. Мы должны предоставить детям ледовые площадки, чтобы они массово занимались этим видом спорта. Мы учредили с ФХР премию, и ее номинанты послужат примером молодежи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)