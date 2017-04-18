14:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владислав Третьяк: "Будем делать все, чтобы уровень нашего судейства рос с каждым годом"

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Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что будет делать все возможное, чтобы уровень отечественного судейства рос с каждым годом. Ранее финалист Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" неоднократно высказывал претензии по качеству судейства в финале плей-офф со СКА.

– Фазель уже дал оценку нашему судейству: кто проигрывает, тот всегда недоволен, – цитирует ТАСС Третьяка. – В 1972 году нам тренер перед поездкой в Канаду на Суперсерию говорил: вы будете играть и против Канады, и против судейства. Сегодня канадцы считаются эталоном в судействе. Мы будем делать все, чтобы уровень нашего судейства рос с каждым годом.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4190919

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КОММЕНТАРИИ (2)
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другой читатель

Достали этим Фазелем, нашли себе отмазку.

15:04

Джон....Сильвер

Сделайте потолки бюджетов для клубов и тогда никто не скажет, что КХЛ только для избранных!

14:58

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