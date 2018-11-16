Владислав Сухачев: "Кайфовал весь матч против СКА"

Вратарь "Трактора" Владислав Сухачев поделился впечатлениями от встречи со СКА (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. 20-летний голкипер впервые вышел в стартовом составе.

- Каким был ваш дебютный полный матч в КХЛ?

- Очень интересным, тяжелым. Была хорошая игра. На самом деле – прям кайфовым. По составляющим, по самоотдаче ребят, по тому, насколько мы были дружными. Весь матч кайфовал. Удалось получить удовольствие от хоккея.

- Еще б забить самому?

- Да нет, нормально все. У нас было много моментов. Где-то Хелльберг подтащил, где-то не повезло. По игре-то мы очень круто выглядели.

- Вы постоянно роняли клюшку.

- Просто игровые моменты так складывались. Соперники лезли на пятак, из-за сутолоки клюшечка вылетала.

- Когда ждать следующего выхода в старте?

- Моя задача – работать. Не более того.

- После "Вышки" выйти против СКА – насколько разителен контраст?

- Очень разителен. Вообще, после "Вышки" в КХЛ играть – тяжеловато. Скорости прилично быстрее, броски сильнее, ребята намного мастеровитее. Возможно, мне чуть больше опыта нужно, чтобы поинтереснее выступать. (Игорь Еронко)

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