Владислав Провольнев: "Конечно, я хочу остаться в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Владислав Провольнев после поражения от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в сезоне у команды что-то пошло не так. Однако, по его словам, никто из хоккеистов не относится к работе спустя рукава.

– Вы остаетесь в "Спартаке" на следующий сезон?

– Пока не знаю. Контракт у меня истекает. Мне никто не делал предложения его перезаключить. Посмотрим. Конечно, у меня есть желание остаться в команде.

– Как оцените сезон для "Спартака"?

– Получилось не совсем то, что задумывали. Задача была – выйти в плей-офф, но мы не смогли этого сделать, хотя старались и выкладывались, бились до последнего. Где-то что-то не получалось, но были и хорошие моменты: переиграли "Локомотив", например.

– Если говорить о набранных очках, получается, что "Спартак" сделал шаг назад. Почему команда не прогрессирует?

– Что-то пошло не так. Не было такого, чтобы игроки относились к работе спустя рукава.

– Вы стали стабильно играть в первом звене с Гилроем. Это позитивный момент сезона для вас.

– Тренерский штаб доверял, и я старался не подводить.

– Сейчас идет тренд – приглашать в сборные молодежь. Есть ли мечта попасть в поле зрения тренеров сборной?

– Я уже ездил на турнир в Словакию. Был рад приглашению. Старался показать себя с лучшей стороны и сыграл вроде неплохо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)