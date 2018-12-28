Владислав Подъяпольский: "Если бы затащил, выиграли бы. А так Сорокин выиграл"

Вратарь "Ак Барса" Владислав Подъяпольский после поражения в гостях от ЦСКА (2:4) прокомментировал свою дуэль с Ильей Сорокиным и рассказал о своих суперспасениях в этой игре.
– Дуэль с Сорокиным? Если бы затащил, выиграли бы. А так он выиграл, молодчик, поздравляю его, – цитирует голкипера официальный сайт "Ак Барса".
– Ваши спасения после бросков Хансена и Скотта – это интуиция?
– Может, интуиция, может, везение. Старался до последнего. Получилось – значит, хорошо.
– Не обидно, что одну из пропущенных шайб вы зацепили, когда обрез был в своей зоне? Как раз одного гола не хватило "Ак Барсу".
– Обидно, конечно. Третий матч проигрываем. Будем выходить на следующую игру и выигрывать.
– Не показалось, что защитники сегодня в некоторых моментах даже мешали?
– Да нет, нормально все. Все в рабочем режиме.
– Джастин Азеведо не очень тяжёлый? Он вас оседлал в одном из моментов.
– Нет, он же маленький (улыбается).
– Кирилла Капризова хорошо знаете? Его манеру игры.
– Если бы я его хорошо знал, он бы две не забросил сегодня.
– Вас вызвали на Матч звезд. Приятно?
– Приятно, конечно. Тем более, матч пройдёт в Казани. Здорово.