Владислав Подъяпольский: "Если бы затащил, выиграли бы. А так Сорокин выиграл"

Вратарь "Ак Барса" Владислав Подъяпольский после поражения в гостях от ЦСКА (2:4) прокомментировал свою дуэль с Ильей Сорокиным и рассказал о своих суперспасениях в этой игре.

– Дуэль с Сорокиным? Если бы затащил, выиграли бы. А так он выиграл, молодчик, поздравляю его, – цитирует голкипера официальный сайт "Ак Барса".

– Ваши спасения после бросков Хансена и Скотта – это интуиция?

– Может, интуиция, может, везение. Старался до последнего. Получилось – значит, хорошо.

– Не обидно, что одну из пропущенных шайб вы зацепили, когда обрез был в своей зоне? Как раз одного гола не хватило "Ак Барсу".

– Обидно, конечно. Третий матч проигрываем. Будем выходить на следующую игру и выигрывать.

– Не показалось, что защитники сегодня в некоторых моментах даже мешали?

– Да нет, нормально все. Все в рабочем режиме.

– Джастин Азеведо не очень тяжёлый? Он вас оседлал в одном из моментов.

– Нет, он же маленький (улыбается).

– Кирилла Капризова хорошо знаете? Его манеру игры.

– Если бы я его хорошо знал, он бы две не забросил сегодня.

– Вас вызвали на Матч звезд. Приятно?

– Приятно, конечно. Тем более, матч пройдёт в Казани. Здорово.