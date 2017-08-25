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20:11 | Хоккей — КХЛ

Владислав Колода: "Северсталь" обидно проиграла "Авангарду"


Нападающий "Северсталь" Владислав Колода после поражения от "Авангарда" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что встреча выдалась боевой. Форвард подчеркнул, что проигрыш получился обидным.

- Сегодня получилась хорошая боевая игра, - цитирует клубная пресс-служба Колоду. -  Ребята старались, бились за результат, но чего-то чуть-чуть не хватило. Достаточно обидно проиграли. Будем работать дальше. Тренеры нас хорошо настроили. Да и ребята все сами понимают, что каждое очко на вес золота.

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https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40732/1/

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Материалы других СМИ
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