Владислав Кодола: "Северсталь" обидно проиграла "Авангарду"

Нападающий "Северсталь" Владислав Кодола после поражения от "Авангарда" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что встреча выдалась боевой. Форвард подчеркнул, что проигрыш получился обидным.

- Сегодня получилась хорошая боевая игра, - цитирует клубная пресс-служба Кодолу. - Ребята старались, бились за результат, но чего-то чуть-чуть не хватило. Достаточно обидно проиграли. Будем работать дальше. Тренеры нас хорошо настроили. Да и ребята все сами понимают, что каждое очко на вес золота.