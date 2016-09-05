Владислав Калетник: "В матче с "Амуром" было важно прервать неудачную серию"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Владислав Калетник после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ С "Амуром" (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Хозяева прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

– Я думаю, что мы хорошо выполнили тренерскую установку, больше играли в атаке, нагружали их вратаря, старались качественнее и меньше играть в своей зоне, – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Калетника. – Все получилось.

– Показалось, что в первом периоде, хоть и владели шайбой – с бросками не шло.

– "Амур" очень много блокировал бросков в первом периоде, все ловили на себя. Потом начали находить какие-то моменты и больше попадать в ворота.

– Важно было прервать эту неудачную серию?

– Конечно, это было очень важно. Мы с этим справились. Надо продолжать набирать обороты.

– Впервые в этом сезоне выиграли третий период. В чем причина?

– Мы на этом не зацикливались, просто выиграли, Вася хорошо отыграл, болельщики прекрасно поддерживали.