20:27 10 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Владислав Калетник: "В "Ак Барсе" нет симулянтов"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Владислав Калетник после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (2:3 Б) отметил, что команде не повезло в серии буллитов. По словам 21-летнегно игрока, соперники на протяжении нескольких сезонов играют на равных.

– Интересная игра, с таким соперником всегда матчи интересные, – приводит пресс-служба магнитогорского клуба слова Калетника. – У "Ак Барса" нет в команде симулянтов, так что оба соперника бились, наверняка болельщикам матч понравился. Где-то нам на буллитах не повезло.

– Настраивались по-особенному?

– Мы на все команды настраиваемся, но сегодня была игра за шесть очков. Будем работать.

– Оба тренера делают акцент на оборону, но сегодня был классный, атакующий хоккей. Почему?

– Обе команды хотели победить, много бросали, бежали на ворота. Что они в большинстве забили оба гола, что мы – игра равная. И в том году мы играли на равных, тоже по буллитам заканчивали. Большинство – важный момент, его надо реализовывать, а в меньшинстве играть надежно.

– Не можем не отметить силовой против Свитова. Как удалось его поймать?

– Да простой игровой момент, может он не ожидал. Так получилось.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/386277/

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