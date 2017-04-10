Владислав Калетник: "Может быть, мой гол в ворота СКА стал переломным"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Владислав Калетник, который стал автором второй шайбы в ворота СКА (3:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, не исключил, что это взятие ворот стало переломным моментов в игре. По словам форварда, "магнитка" действовала терпеливо на всех рубежах.

- Ваш гол стал переломным моментом всего матча, согласны? - вопрос Калетнику.

- Возможно стал переломным моментом. Мы здорово отстояли в меньшинстве, хорошо отборонялись в равных составах. Играли терпеливо на всех рубежах. В малейших погрешностях выручал Вася (Кошечкин. - Прим. "СЭ") - надо отдать ему должное. И, конечно, сегодня болельщики были нашим шестым игроком. Ждем такой поддержки и в Питере.

- После первого периода ваша команда уступала по броскам в створ 3 - 17. Что это было?

- Соперник начал достаточно активно. Мы оборонялись, Вася нас тащил, конечно. В раздевалке поговорили. Была определенная тренерская установка. В дальнейшем не отклонялись от плана, и все получилось.

- В первом периоде вы несколько раз сблокировали броски в одной смене. Как здоровье?

- Да все в порядке, спасибо. (Александр ЖИЛИН)