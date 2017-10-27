Владислав Гавриков: "Соперники смогли подобрать ключи к СКА"

Защитник СКА Владислав Гавриков отметил, что соперники смогли подобрать ключи к команде из Санкт-Петербурга. По его словам, у всех выигрывать не получится.

- В нынешней "регулярке" вы провели рекордную победную серию. Но домашние поражения от "Сочи" (2:3) и "Ак Барса" (2:3) вызвали подозрения, что у СКА наметился спад. Сказалась усталость?

- Я не могу сказать, что мы как-то сдали по сравнению с началом сезона, - приводят "Известия" слова Гаврикова. - "Сочи" и "Ак Барсу" проиграли точно не из-за "физики". Просто соперники смогли подобрать к нам ключи. Было ясно, что всегда и у всех выигрывать не получится. Но нам удалось быстро разобрать эти неудачи, настроиться на "Йокерит" и ЦСКА - результаты вы видите сами.