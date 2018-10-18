Владислав Гавриков: "Сегодня все зависело от спецбригад"

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился эмоциями от победы над московским "Динамо" (3:2).

- Как у вас с плечом, все в порядке?

- Все в порядке, ничего страшного не произошло, со мной все хорошо.

- Почему игра получалась тяжелой?

- Сегодня много играли в неравных составах, многое зависело от спецбригад. Мы сыграли чуть лучше, забили, в концовке вытерпели. Парни, кто играл в меньшинстве, большие молодцы, на себя много поймали. По ходу игры было много удалений и стычек, просто никто не хотел уступать. Все сражались за каждую шайбу.

- В сентябре СКА разгромил "Динамо", почему не получилось снова это сделать?

- Тогда мы начали хорошо, забили быстрые голы, здесь первыми пропустили и начали догонять. Игра была более плотная и вязкая. Следующий матч у нас с ЦСКА. Будем готовиться как всегда, может, тренеры внесут коррективы. (Игорь Новиков)