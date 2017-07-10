Владислав Гавриков: "Персонального разговора со Знарком еще не было"

Защитник СКА Владислав Гавриков в интервью официальному сайту клуба рассказал, где провел отпуск и почему вернулся в Санкт-Петербург пораньше. 21-летний хоккеист перешел в армейский клуб из "Локомотива". В прошлом сезоне Гавриков провел 69 матчей в КХЛ, набрав 12 (4+8) очков.

– Не беспокоит ли травма, и успели ли полностью восстановиться?

– Все отлично, начал тренироваться вместе с командой, – сказал Гавриков. – Отпуск? Успел на неделю слетать в Испанию со своей девушкой. Приехал чуть пораньше, чтобы обустроиться здесь.

– Был ли персональный разговор со Знарком?

– Нет, пока еще не было. Думаю, у нас будет время поговорить.