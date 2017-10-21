Владислав Гавриков: "Не просто так "Йокерит" выиграл 15 матчей подряд"

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом". По его словам, финская команда сейчас переживает подъем.

– У нас все хорошо, успели восстановиться, готовимся к игре. Правильно заметили, что у "Йокерита" 15 побед подряд. Команда у них на подъеме, – отметил Гавриков. – Ждем от них хорошей и качественной игры. А нам самим нужно хорошо подготовиться и показать свою игру.

Секрет "Йокерита"? Финны во всех линиях очень хорошо укомплектованы, по всем аспектам сильная команда – защитники, вратари, нападающие. Но все будет зависть от того, как сыграем мы.

Мы не думаем, что кто-то может превзойти нашу серию в 20 побед. Но понятное дело, что "Йокерит" в хорошей форме. Не просто так 15 игр подряд выиграли.

Про ЦСКА мыслей еще нет, только о сегодняшней игре. (Игорь ЕРОНКО)