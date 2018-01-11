Владислав Гавриков: "Не получил приглашения на Матч звезд? Ничего страшного, там будет, что посмотреть"

Защитник СКА Владислав Гавриков в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" отметил, что для него встреча с бывшим клубом не будет особенной. Также он заявил, что не расстроен непопаданием на Матч звезд лиги.
– Какие ожидания от матча с "Локомотивом"?
– Соперник хороший, сейчас на подъеме. Готовимся.
– Для вас лично этот матч будет особенным?
– От других игра ничем не отличается – за нее дают три очка. Надо выигрывать.
– СКА уже вышел в плей-офф, обеспечил домашнюю площадку. Где находите мотивацию?
– Мы готовимся от игры к игре. Самое главное для нас сейчас – показывать хороший, правильный хоккей.
– На Кубке Первого канала говорили, что не получалось забить и что Нестеров научит вас кистевому броску. Как успехи, будете забивать сегодня?
– Посмотрим. Нестера тут нет, так что может меня кто-то здесь потренирует.
– А кто может?
– Слава Войнов, попрошу его.
– В выходные состоится Матч Звезд, обидно, что не получили приглашение?
– Ничего страшного, там будет достаточно талантливых ребят и будет на что посмотреть.
– Предстоит длинная домашняя серия, силы остаются?
– Мы давно не играли дома, впереди много домашних игр, хочется порадовать болельщиков, выигрывать.
– Вы играете вместе с Войновым в паре, нашли ли полное взаимопонимание?
– Всегда есть над чем работать, подтягивать какие-то нюансы.
– Уже готовитесь вдвоем к Олимпиаде?
– Мы готовимся к сегодняшней игре.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/vladislav-gavrikov-pieried-matchiem-s-lokomotivom/