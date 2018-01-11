Владислав Гавриков: "Не получил приглашения на Матч звезд? Ничего страшного, там будет, что посмотреть"

Защитник СКА Владислав Гавриков в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" отметил, что для него встреча с бывшим клубом не будет особенной. Также он заявил, что не расстроен непопаданием на Матч звезд лиги.

– Какие ожидания от матча с "Локомотивом"?

– Соперник хороший, сейчас на подъеме. Готовимся.

– Для вас лично этот матч будет особенным?

– От других игра ничем не отличается – за нее дают три очка. Надо выигрывать.

– СКА уже вышел в плей-офф, обеспечил домашнюю площадку. Где находите мотивацию?

– Мы готовимся от игры к игре. Самое главное для нас сейчас – показывать хороший, правильный хоккей.

– На Кубке Первого канала говорили, что не получалось забить и что Нестеров научит вас кистевому броску. Как успехи, будете забивать сегодня?

– Посмотрим. Нестера тут нет, так что может меня кто-то здесь потренирует.

– А кто может?

– Слава Войнов, попрошу его.

– В выходные состоится Матч Звезд, обидно, что не получили приглашение?

– Ничего страшного, там будет достаточно талантливых ребят и будет на что посмотреть.

– Предстоит длинная домашняя серия, силы остаются?

– Мы давно не играли дома, впереди много домашних игр, хочется порадовать болельщиков, выигрывать.

– Вы играете вместе с Войновым в паре, нашли ли полное взаимопонимание?

– Всегда есть над чем работать, подтягивать какие-то нюансы.

– Уже готовитесь вдвоем к Олимпиаде?

– Мы готовимся к сегодняшней игре.