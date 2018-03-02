Владислав Гавриков: "Мне лига тоже никак не объяснила перенос нашей серии"

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от встречи с "Северсталью" в первом раунде плей-офф КХЛ. По его словам, ему неизвестно о причинах переноса серии.

– Как БМВ? Хорошо едет?

– Не знаю. Не пробовал еще.

– Удалось ли перестроиться после победы на Олимпиаде?

– У нас на носу плей-офф. Все серьезно. Мы готовимся.

– Кого бы выделили в составе "Северстали"?

– Не хочется никого выделять. Это крепкая хорошая команда. В которой есть исполнители.

– Сколько матчей будет в серии?

– Сколько надо – столько и сыграем.

– Как вам регулярка? Какую оценку поставите команде?

– Оценивать будем после плей-офф. Регулярный чемпионат – это подготовка к плей-офф. Все самое главное – впереди.

– Знарок привлекал много молодых игроков. Кто-то стал для вас открытием?

– Все ребята, кто играл, хорошо себя проявили. У нас хорошая молодежь на подходе. Которой дают шанс.

– Перенос начала серии на один день – это плюс для СКА?

– Я даже не знаю. Так решили – нам остается только готовиться.

– А в чем причина переноса? Лига никак не объяснила.

– Мне лига тоже никак не объяснила. (Игорь ЕРОНКО)