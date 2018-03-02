Владислав Гавриков: "Мне лига тоже никак не объяснила перенос нашей серии"

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от встречи с "Северсталью" в первом раунде плей-офф КХЛ. По его словам, ему неизвестно о причинах переноса серии.
– Как БМВ? Хорошо едет?
– Не знаю. Не пробовал еще.
– Удалось ли перестроиться после победы на Олимпиаде?
– У нас на носу плей-офф. Все серьезно. Мы готовимся.
– Кого бы выделили в составе "Северстали"?
– Не хочется никого выделять. Это крепкая хорошая команда. В которой есть исполнители.
– Сколько матчей будет в серии?
– Сколько надо – столько и сыграем.
– Как вам регулярка? Какую оценку поставите команде?
– Оценивать будем после плей-офф. Регулярный чемпионат – это подготовка к плей-офф. Все самое главное – впереди.
– Знарок привлекал много молодых игроков. Кто-то стал для вас открытием?
– Все ребята, кто играл, хорошо себя проявили. У нас хорошая молодежь на подходе. Которой дают шанс.
– Перенос начала серии на один день – это плюс для СКА?
– Я даже не знаю. Так решили – нам остается только готовиться.
– А в чем причина переноса? Лига никак не объяснила.
– Мне лига тоже никак не объяснила. (Игорь ЕРОНКО)
hrenobl68
Гавр молоток, ни одного лишнего слова, никаких шансов на последующие спекуляции))Кремень
18:31