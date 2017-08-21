Владислав Гавриков: "Меня хорошо приняли в СКА"

Защитник СКА Владислав Гавриков после стартового матча нового сезона КХЛ против ЦСКА (4:2) отметил, что постепенно привыкает к новой команде. Хоккеист также остался доволен атмосферой в "Ледовом дворце".



– Первый официальный матч в составе СКА. Какие ощущения?

– Положительные! В первую очередь от победы – хорошо, что выиграли такой важный матч на своем льду. Это всегда приятно. Ну и ребята хорошо приняли.

– Уже влились в новый коллектив?

– Понятно, что изменения есть, но ничего страшного. Привыкаю.

– Довольны взаимодействием с партнерами?

– Есть мелкие неточности, нужно поправлять детали, чтобы все было лучше и четче. Это первая игра. Еще пару матчей сыграем и все будет хорошо.

– Как вам атмосфера в Ледовом?

– Чудесная атмосфера! Много зрителей. Спасибо им большое за поддержку. На льду чувствуется колоссальный импульс. Все супер! (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча СКА – ЦСКА