Владислав Гавриков: "Хорошо знаком с требованиями Знарка"

Защитник СКА Владислав Гавриков в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что ему еще надо очень много работать, в том числе над игрой в атаке.

По данным "СЭ", питерский клуб заплатил "Локомотиву" за 21-летнего игрока сборной России более 100 миллионов рублей.

– Эмоции от перехода в СКА положительные, впереди много нового, – сказал Гавриков. – В любом случае, буду стараться показывать достойную игру.

– Вы воспитанник ярославской школы, всю карьеру провели там.

– Благодарен родному городу и каждому, с кем посчастливилось работать. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков. В любой ситуации они дарили нам сумасшедшую поддержку.

– Вас считают защитником-домоседом. Чувствуете в себе потенциал в плане созидания?

– Мне нужно еще очень много работать – и над этим в том числе, постоянно развивать все свои качества.

– Со многими игроками СКА вы знакомы по сборной.

– Да, они рассказывали обо всем понемногу – о городе, клубе, команде. Скоро узнаю, как все на самом деле.

– Вы уже не раз играли в Петербурге. Какие впечатления от Ледового?

– Масштабы впечатляют. Пока ничего больше сказать не могу.

– Как проходит восстановление после травмы?

– Чувствую себя гораздо лучше. Прохожу физиотерапию.

– Вы наверняка наслышаны об интенсивной предсезонной подготовке под руководством Олега Знарка.

– Я готов ко всему. У многих команд жесткая подготовка. Хорошо знаком с требованиями главного тренера, думаю, ничего необычного для меня не будет.