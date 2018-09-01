Владислав Гавриков: "Цели разгромить "Ак Барс" у СКА не было"

Защитник СКА Владислав Гавриков подвел итоги разгромной победы над "Ак Барсом" (6:1) в Кубке открытия КХЛ. По его словам, команда не ставила задачей победить с крупным счетом.

– Так получилось, что забили удачные голы. Цели разгромить "Ак Барс" у нас не было, – сказал Гавриков. – Важно было показать хороший хоккей и победить.

Потихоньку налаживаем игровые связи, вырисовываются пары, тройки. Все в рабочем режиме. СКА взял на выезд 32 игрока? Конкуренция – это всегда хорошо. В прошлом сезоне у нас тоже было много защитников. (Игорь ЕРОНКО)