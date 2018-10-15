Владислав Гавриков: "Будем серьезно готовиться к "Динамо" и ЦСКА"

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (3:2 ОТ).

- Как себя чувствуете? Вы впервые вышли на лед без полной маски.

- Все хорошо уже. Все прошло. Все в порядке.

- Со стороны – какое-то волнение у команды присутствует.

- Что вы имеете в виду? Мы всегда играем до конца. Тем более сейчас в каждой игре на кону два очка, даже если дело доходит до овертайма, поэтому надо биться и бороться.

- СКА владел подавляющим преимуществом, но все никак не мог забить, и Шестеркин еще пропустил необязательную шайбу.

- В том, что Игорь пропустил, нет ничего страшного. Он до этого нас очень много выручал. А нам не хватало немножко хладнокровия в завершении. Не важно, сколько раз ты бросил, важно – сколько ты забил.

- В домашней серии еще два ответственных матчах. Остались ли силы?

- Конечно. Настраиваемся на эти матчи. Впереди два серьезных соперника - "Динамо" и ЦСКА. Будем серьезно готовиться.

- Мешало ли СКА то, что Гудачек держит ловушку в правой руке?

- Все вратари разные. Как вы могли заметить – у полевых тоже бывает другой хват. Это не должно никак сказываться. (Игорь Еронко)

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