Владислав Гавриков: "Будем ли брать в руки Кубок Континента? Посмотрим"

Защитник СКА Владислав Гавриков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (5:0) отметил, что победа команды получилась рабочей. Хоккеист подчеркнул, что питерцы навязывали свою игру сопернику.

– Победа получилась рабочей, хорошо, правильно играли – сказал Гавриков. – "Амур" старался играть активно, мы за счет этого навязывали им свою игру.

– У вас сегодня дубль. Первая шайба получилась курьезной. Вы ведь делали передачу?

– Все, что ни делается к лучшему. Самое главное – гол. В любом случае мы убедились, что любой бросок опасен. Думаю, большую роль сыграл Вадим Шипачев, который стоял перед воротами. Вратарь ничего не видел, и из-за этого шайба прошла под ним.

– Удивились, что так забили?

– Да, сначала не понял. Я подумал, что Вадим подставил клюшку.

– Когда в последний раз дубль делали?

– В МХЛ, наверное.

– У вас теперь личный снайперский рекорд – пять шайб в сезоне.

– Здорово (улыбается).

– Учитесь у Патрика Херсли?

– Нет, до Патрика мне еще очень далеко. Самое главное – победы.

– СКА выиграл Кубок Континента. Вокруг этой награды негативный ореол. Когда ее привезут, в руки брать будете или воздержитесь, как в НХЛ?

– Посмотрим. (Сергей ЯРЕМЕНКО)