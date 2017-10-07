Владислав Гавриков: "Болельщики заслужили рекорд СКА"

Защитник СКА Владислав Гавриков в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что команда идет от матча к матчу. Он отметил, что предстоящая встреча со "Спартаком" не станет легкой, несмотря на то, что первая игра завершилась со счетом 5:0.
Напомним, в матче против "Сибири" СКА одержал 19-ю побед подряд и побил рекорд по продолжительности успешной серии, установленный в сезоне-2010/11 "Авангардом". 16 побед команда Олега Знарка одержала в основное время, одну – в овертайме, две – по буллитам.
– Приятно побить рекорд?
– Да, болельщики заслужили это. Выигрываем, шаг за шагом двигаемся дальше.
– Вы недавно играли с "Сибирью".
– Я гостевую игру смотрел со стороны, могу только сказать, что в Новосибирске болельщики здорово поддерживали свою команду, гнали ее вперед. Может быть, это наложило какой-то отпечаток. Сегодня играли дома мы, но, как видите, игра проще не сложилась.
– Дважды позволяли сибирякам приблизиться в счете.
– Невынужденные потери шайбы, контратаки – то, что нас могло погубить конкретно сегодня. Из-за этого пропустили голы.
– Следующего соперника, "Спартак", вы в первом матче обыграли 5:0.
– Там сейчас Саша Дергачев, теперь все серьезно будет. "Спартак", тем более, сейчас неплохо играет. Будем готовиться.
СКА побил рекорд "Авангарда" и устремился за "вечным" достижением ЦСКА
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https://www.ska.ru/news/view/vladislav-gavrikov-boliel-shchiki-zasluzhili-etot-riekord/