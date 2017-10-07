Владислав Гавриков: "Болельщики заслужили рекорд СКА"

Защитник СКА Владислав Гавриков в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что команда идет от матча к матчу. Он отметил, что предстоящая встреча со "Спартаком" не станет легкой, несмотря на то, что первая игра завершилась со счетом 5:0.

Напомним, в матче против "Сибири" СКА одержал 19-ю побед подряд и побил рекорд по продолжительности успешной серии, установленный в сезоне-2010/11 "Авангардом". 16 побед команда Олега Знарка одержала в основное время, одну – в овертайме, две – по буллитам.

– Приятно побить рекорд?

– Да, болельщики заслужили это. Выигрываем, шаг за шагом двигаемся дальше.

– Вы недавно играли с "Сибирью".

– Я гостевую игру смотрел со стороны, могу только сказать, что в Новосибирске болельщики здорово поддерживали свою команду, гнали ее вперед. Может быть, это наложило какой-то отпечаток. Сегодня играли дома мы, но, как видите, игра проще не сложилась.

– Дважды позволяли сибирякам приблизиться в счете.

– Невынужденные потери шайбы, контратаки – то, что нас могло погубить конкретно сегодня. Из-за этого пропустили голы.

– Следующего соперника, "Спартак", вы в первом матче обыграли 5:0.

– Там сейчас Саша Дергачев, теперь все серьезно будет. "Спартак", тем более, сейчас неплохо играет. Будем готовиться.

СКА побил рекорд "Авангарда" и устремился за "вечным" достижением ЦСКА