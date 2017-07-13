Владимир Жидков: "В КХЛ мы платим за свою географию"

Независимый консультант Владимир Жидков, который участвовал в составлении календаря десятого сезона КХЛ, в интервью пресс-службе лиги отметил загруженность арен клубов. Также он посетовал на слишком большие перелеты в лиге.

– Сильно ли влияет на календарь загрузка арен?

– Колоссально. И это, опять-таки, наша действительность. Считанные единицы дворцов принадлежат непосредственно клубам. Большинство в них – арендаторы, а арены должны зарабатывать, проводя различные мероприятия. И их порой очень много. Вот несколько примеров. В следующем сезоне арена "Адмирала" занята 34 дня, СКА – 36, "Слована" – 37, минского "Динамо" – 39, рижского – 44. Пятая часть (у кого-то и больше) от общего количества игровых дней – очень много. Но лидер тут – "Йокерит", чей стадион занят в общей сложности 72 дня! И это не считая паузы на матчи финского этапа Евротура.

– Удалось ли учесть и устранить недостатки прошлогоднего календаря в этом сезоне?

– У любого календаря есть недостатки, даже у шахматного, на двух человек. Ведь кто-то начнет белыми фигурами, а это преимущество. Опять же, самый главный недостаток нашего календаря, причем тот, который устранить нельзя, – мы платим за свою географию. Возьмем НХЛ. Там расстояние между крайними точками хоккейной карты – 4500 километров между Ванкувером и Майами. У нас – 8440, между Братиславой и Шанхаем. Причем "платим" означает здесь не только деньги, но и восстановление игроков при смене часовых поясов.

Кстати, небольшое расстояние между городами НХЛ использует вовсю. Там в ходу сдвоенные матчи, причем не два домашних и не домашний – гостевой, а два гостевых. И есть случаи, когда сегодня игра здесь, а завтра – за полторы тысячи километров. Примеры: Колорадо – Чикаго, Аризона – Даллас. У нас же нет сдвоенных матчей даже, скажем, Подольск – Ярославль. Я уже не говорю о варианте Подольск – Москва.