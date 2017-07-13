Владимир Жидков: "В этом сезоне в календаре будет мало дней без матчей КХЛ"

Независимый консультант Владимир Жидков, который участвовал в составлении календаря десятого сезона КХЛ, в интервью пресс-службе лиги признался, что хотел бы делать расписание сразу на пять лет. Также он отметил насыщенность календаря.

– Календарь представили 12 июля – это не поздно?

– Конечно, хотелось бы завершить все раньше. Или вообще иметь календарь на пятилетку вперед. Но надо учитывать нашу специфику. Думаю, многие помнят, как в сезоне-2010/11 в число участников чемпионата КХЛ не включили "Ладу", и срочно пришлось переделывать календарь из-за сокращения количества клубов с 24 до 23. И окончательный вариант представили только 3 августа.

– Если сравнивать нынешний сезон с другими олимпийскими – насколько он отличается в плане плотности календаря?

– В сезоне-2009/10 олимпийская пауза вместе с периодом подготовки составила 23 дня, в сезоне-2013/14 – 27 дней. В этом году – уже 33. Однако при этом нам удалось составить календарь так, что среднее количество матчей в день получилось наименьшим, чем в другие олимпийские сезоны.

– За счет чего этого удалось достичь?

– За счет плавности календаря. В этом сезоне – минимальное количество "пустот", то есть дней без матчей КХЛ, если не считать перерывов, связанных со сборной. Как уже говорилось – всего восемь дней.