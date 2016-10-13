Владимир Жарков: "После трех поражений хорошо поговорили между собой"

Нападающий ЦСКА Владимир Жарков после победы над минским "Динамо" (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что поражение от "Йокерита" зацепило команду. Он добавил, что хоккеисты провели беседу.

– После трех поражений тренерский штаб ЦСКА особенно настраивал команду на игру с минчанами?

– Мы сами между собой хорошо поговорили. Нужно было понять, кто какую работу должен выполнять на площадке на благо команды, и каких ошибок надо избегать.

– Был такой резкий разговор?

– Конечно, мы же мужики, и прекрасно понимаем, что хоккей, помимо удовольствия от игры, это еще и тяжелая работа. И если ты не будешь трудиться по ходу матча, то ничего хорошего не получится.

– Вас зацепили слова наставника, который назвал игру против "Йокерита" бездарной?

– Это был рабочий момент, а зацепило нас само поражение от "Йокерита". Тренерские слова или слова партнеров должны только подстегивать.

– После первого периода ЦСКА имел огромное преимущество по броскам – 18:2. Как удалось не опустить руки, когда соперник первым же попаданием в створ сравнял счет?

– Мы просто еще больше усилили давление на ворота минчан, старались бросать по воротам более акцентированно, чтобы возникала реальная опасность. Если ты за матч делаешь хотя бы тридцать бросков, все равно какая-нибудь шайба зайдет.

– Лично у вас до этого матча был ноль набранных очков, а тут сразу дубль плюс голевой пас. Почему прорвало только сейчас?

– Хорошо знаю, что мне нужно делать, чтобы улучшать свою игру и более эффективно помогать команде. А на личную статистику буду обращать внимание, когда ЦСКА вернется на лидирующие позиции. Интересы команды на первом месте. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)