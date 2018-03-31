Владимир Юрзинов: "Я работал в "Сибири", знаю атмосферу, людей, город. Для меня это было простое решение"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов заявил, что когда поступило прямое предложение из Новосибирска, он немедленно согласился. Специалист возглавил "Сибирь" в прошлом году, до этого он тренировал "Локомотив" (Ярославль), "Химик", "Торпедо" (Нижний Новгород), "Северсталь", "Салават Юлаев", китайский "Куньлунь" и другие клубы.

– Последние годы в моей тренерской карьере были весьма напряжёнными. И в Уфе, и в Китае было непросто, но мы добивались результата. К большому сожалению, от той команды, которую удалось создать в Шанхае, не осталось и следа. После работы в "Куньлуне" я пришёл в себя и был готов рассматривать предложения, – цитирует официальный сайт КХЛ Юрзинова. – Был вариант с одним российским клубом, но на тот момент я ещё не отошёл. А перед тем, как возглавить "Сибирь", на меня выходили люди из "Куньлуня". Не буду скрывать, разговор был. Однако вскоре поступило конкретное предложение из Новосибирска, на которое, не раздумывая, согласился. Я работал в "Сибири", знаю атмосферу, людей, город. Для меня это было простое решение.