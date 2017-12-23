Владимир Юрзинов: "Ведя 3:0, "Сибирь" не должна проигрывать"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (3:6) подчеркнул, что его подопечные допустили ряд ошибок, в том числе получили ненужные удаления. К 15-й минуте встречи новосибирская команда вела со счетом 3:0.

- Мы должны уметь и учиться в таких играх сохранять преимущество, потому что, ведя 3:0, мы не должны проигрывать, - приводит официальный сайт "Сибири" слова Юрзинова. - Но мы допустили ряд ненужных удалений, нас наказал за это соперник в большинстве. И мы допустили ряд ошибок, которые не должны были допускать. Нам нужно работать над стабильностью, команда должна играть все 60 минут и более уверенно.