Владимир Юрзинов: "В третьем периоде "Сибирь" нашла силы переломить ход встречи"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов после победы над "Адмиралом" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в первом периоде у его подопечных не было шансов в атаке. Однако специалист рад, что команда смогла собраться в концовке игры.

– Мы ожидали такой игры, "Адмирал" начал очень здорово, – цитирует сайт "Адмирала" Юрзинова. – В первом периоде у нас не было шансов, мы все время играли в обороне. Хорошо, что пропустили один гол. К середине второго периода у нас пошли всплески при игре в атаке, но соперник забил торой гол. Было непросто. Хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы переломить ход встречи, хотя моменты были, как у нас, так и у соперника. Мы лучше сыграли в атаке. Забили вовремя нужные голы. Хорошо, что выиграли. Сегодня была игра двух равных команд.