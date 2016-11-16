Владимир Юрзинов: "В Китае игроки в 18 лет становятся тренерами"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что команда поначалу сталкивалась с большим количеством сложностей, в том числе связанных с тем, что у китайских хоккеистов совершенно иной вектор развития. По словам специалиста, многие талантливые игроки в Китае в 18 лет переходят на тренерскую работу.

– У китайских игроков раньше была совершенно другая жизнь, – приводит официальный сайт КХЛ слова Юрзинова. – А здесь надо полностью посвятить себя профессиональному виду спорта.

Сейчас в "Куньлуне" играют пять китайцев, будем привлекать еще. У нас задача найти самых лучших перспективных игроков в Китае. Массовый хоккей там находится на очень высоком уровне в детском возрасте. Но как только ребенку исполняется 11 - 12 лет – идти некуда, нет ни юношеской лиги, ни молодежной. И они все в 18 - 19 лет уже становятся тренерами. Получается, что хоккей развит, но профессионального хоккея нет. И проект "Куньлунь" интересен тем, что люди могут посмотреть, что будет дальше, если дети продолжат играть на юношеском уровне, на молодежном, если в чемпионате Китая будет хотя бы по 20 - 30 матчей. Это должно послужить определенным толчком. У нас есть китайские ребята, к ним приковано большое внимание, и они стараются, работают. Здесь и результат, и обучение, и популяризация хоккея – много задач одновременно.